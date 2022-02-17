РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 фев. Чемпионат КХЛ с участием подольского хоккейного клуба «Витязь» досрочно завершился из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщается в группе «Хоккейный клуб «Витязь» в соцсети «ВКонтакте».

Руководство КХЛ опубликовало официальное решение об отмене оставшихся матчей регулярного чемпионата КХЛ и сетку плей-офф Кубка Гагарина.

Ранее турнир был приостановлен из-за роста случаев коронавируса в клубах. Оставшиеся матчи после Олимпиады решили не доигрывать, а положение команд в конференциях определить по проценту набранных очков в уже сыгранных встречах.

При этом лига решила не вручать Кубок континента победителю регулярного чемпионата. По проценту набранных очков он должен был достаться «Металлургу».

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