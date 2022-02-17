РИАМО - 17 фев. В Москве за минувшие сутки скончались 85 пациентов с коронавирусом, всего в городе болезнь унесла жизни 40 358 человек, сообщает столичный оперштаб.

За сутки в Москве выявлено 9 705 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зарегистрированных случаев с начала пандемии составляет 2 642 619.

Ситуация в столичных поликлиниках остается напряженной. За неделю медики Москвы совершили 655 тыс. контактов с больными ОРВИ и Covid-19. Тем не менее в городе начали наращивать оказание плановой помощи.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, столица прошла пик заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса.