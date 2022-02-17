РИАМО - 17 фев. В Московской области врачи вылечили от коронавируса еще 8027 человек. С начала пандемии в Подмосковье выздоровели 749 702 пациента, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За прошедшие сутки в регионе было зафиксировано 4065 новых случаев заражения коронавирусом, умер 31 человек.

С начала пандемии в Московской области было выявлено 908 666 случаев инфицирования, скончались 13 933 Covid-пациента.

Защититься от коронавируса можно с помощью вакцинации. Процедура проводится бесплатно в любом из региональных пунктов вакцинации при поликлиниках и в общественных местах.