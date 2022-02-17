РИАМО - 17 фев. В Москве выздоровели еще 42 439 пациентов, у которых ранее выявили коронавирус, всего число вылечившихся в городе составляет 2 324 231 человек, сообщает столичный оперштаб.

За минувшие сутки в столице выявили 9 705 новых случаев заражения Covid‑19, с начала пандемии в городе зафиксировано 2 642 619 случаев коронавируса.

Москвичи могут сделать прививку от коронавируса в городских поликлиниках и выездных пунктах в общественных местах.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в столице наблюдается позитивная динамика по снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией. За неделю число заболевших снизилось на треть, а количество госпитализаций – на 15%.

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