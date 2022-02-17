РИАМО - 17 фев. В России за сутки скончались 790 пациентов с подтвержденным диагнозом Covid-19. С начала пандемии умерли 343 173 человека с инфекцией, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Так, в Москве скончались 85 пациентов с коронавирусом, в Санкт-Петербурге – 74, в Нижегородской области – 37, в Подмосковье – 31, в Красноярском крае – 21, в Челябинской области и Алтайском крае – по 20, в Пермском крае и Республике Башкортостан – по 19.

За прошедшие сутки в стране выявили 180 622 новых случая заражения коронавирусом. Полностью выздоровели после заболевания еще 185 082 пациента.

С начала пандемии в РФ было выявлено 14 840 502 случая инфицирования. Вылечились от коронавируса 11 828 475 человек.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян оценить свое здоровье перед праздниками и при необходимости пройти ревакцинацию. Эта процедура проводится бесплатно в любом регионе страны.