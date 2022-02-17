РИАМО - 17 фев. За минувшие сутки в Московской области было зафиксировано 4065 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в регионе подтвердилось 908 666 случаев заражения, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе наблюдается снижение ежедневно выявляемых случаев заболевания коронавирусом. Тем не менее, нагрузка на амбулатории и поликлиники оставалась предельно высокой в течение последних трех недель.

Наиболее эффективной защитой от тяжелой болезни и опасных последствий заражения коронавирусом является вакцинация. Привиться можно в поликлиниках и выездных пунктах.

В Подмосковье вакцинацию от коронавируса прошли 90% беременных женщин, подлежащих иммунизации. Перед процедурой женщин осмотрел врач.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>