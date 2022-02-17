РИАМО - 17 фев. В столице за минувшие сутки подтвердили 9 705 новых случаев Covid-19, всего в городе выявили 2 642 619 случаев инфицирования, сообщает московский оперштаб.

Коллективный иммунитет от коронавируса в мегаполисе составляет 59,5%. Полностью вакцинацию в городе прошли 6 803 415 человек.

Прививку от инфекции делают бесплатно. Выбрать вакцину можно из нескольких отечественных препаратов.

Ранее врач-уролог, академик РАН Армаис Камалов сообщил, что мужчины чаще заражаются коронавирусом. По его словам, болезнь не сказывается на репродуктивной функции у мужчин, но из-за Covid-19 могут возникнуть проблемы с потенцией.