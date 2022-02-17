РИАМО - 17 фев. В День защитника Отечества, 23 февраля, парковка в столице будет бесплатной, платить нужно будет только за парковки со шлагбаумом, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Решение сделать парковки бесплатными приняли потому, что во время праздников на дороги обычно выезжает меньше машин.

«В праздничные дни на дороги традиционно выезжает меньше машин, поэтому парковки работают для вас бесплатно. Просим внимательно относиться к правилам дорожного движения и парковаться только в специально отведенных для этого местах – чтобы не спровоцировать ДТП и не создать помех движению транспорта», — сказал заместитель мэра Москвы, руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Оплачивать паркинг не придется в том числе на улицах с повышенным тарифом (380 или 450 руб./час в дневное время и 200 руб./час в ночное).