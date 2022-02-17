РИАМО - 17 фев. За прошедшие сутки в России выявили 180 622 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в стране выявили 14 840 502 случая Covid-19, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Так, в Санкт-Петербурге выявили 16 595 случаев инфицирования, в Москве – 9705, в Красноярском крае – 7617, в Пермском крае – 5305, в Воронежской области – 5095, в Свердловской области – 5011, в Челябинской – 4705, в Ростовской – 4369.

В РФ ранее стартовали клинические испытания кожного теста на уровни иммунитета к коронавирусу. Новый вид скрининга упростит процедуру оценки иммунитета.

Проще всего сформировать иммунитет к коронавирусу с помощью прививки. На территории страны можно бесплатно вакцинироваться одним из отечественных препаратов в любом из пунктов.

Предварительные результаты дополнительных исследований вакцины «Спутник V» показали, что у большинства привившихся антитела сохранились даже через год после первой прививки.

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