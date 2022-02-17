РИАМО - 17 фев. До конца 2024 года в Москве планируется завершить строительство 11 пожарных депо. Они появятся в старых границах города, а также в ТиНАО, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Вопросам обеспечения противопожарной безопасности в Москве традиционно уделяется большое внимание, и одним из ключевых направлений этой работы является строительство пожарных депо. Так, до конца 2024 года в столице планируется построить 11 новых депо», - сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, 5 новых пожарных депо появятся в пределах старых границ Москвы. Там в 2023 году заработают 3 новых депо, а в 2024-м – еще 2.

«В следующем году планируется завершить строительство депо на улице Академика Анохина в районе Тропарево-Никулино и на Дмитровском шоссе в поселке Северный, а на Западной улице в районе Восточный появится пожарное депо с учебным центром. До конца 2024 года завершится строительство еще 2 депо – на Автозаводской улице в Даниловском районе и в 6-м проезде Подбельского в районе Богородское», – отметил Бочкарев.

Он добавил, что 6 пожарных депо построят в ТиНАО Москвы, 2 из них будут возведены уже в 2022 году, а остальные – в течение следующих 2 лет.