РИАМО - 17 фев. «Национальная технологическая инициатива» представила мэрии Москвы проект городской сети платных парковок для частных электросамокатов и велосипедов. Их появление освободит прихожие, подъезды и балконы москвичей, пишет в четверг газета «Известия».

По замыслу разработчиков, горожане смогут оставлять свой двухколесный транспорт на любой из стоек, оснащенных электронным замком. При попытке угона «умная» система оповестит владельца через специальное приложение.

Кроме того, на парковках можно будет подзарядить электросамокат. А через приложение будет доступен вызов мастера.

Сеть парковок также может использоваться для обмена электросамокатами и велосипедами.

«Не потребуется ничего перекапывать и заново строить, так как CTpark использует существующую инфраструктуру. Стандартные городские парковочные дуги можно превратить в «умные» парковки, навесив наши замки», - рассказал представитель компании-разработчика «Ситипарк».