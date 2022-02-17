РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 фев. Строительство школы на 300 мест в жилом комплексе «Митино Парк» в подмосковном Красногорске планируют завершить до конца 2022 года, сообщил глава горокруга Дмитрий Волков.

В своем Instagram-аккаунте Волков напомнил, что строительство начальной школы на 300 мест в рамках президентского проекта «Современная школа» для ребят из ЖК «Митино Парк» началось в конце прошлого года.

На объекте уже завершена разработка грунта с устройством бетонного основания, в активной фазе - армирование и бетонирование железобетонной плиты фундамента.

«Во время закладки камня в основание будущей школы губернатор Подмосковья поставил задачу сдать образовательное учреждение с опережением сроков - до конца этого года планируем ввести школу в эксплуатацию», - отметил Волков.