РИАМО - 17 фев. Согласован проект современного спортивного комплекса с бассейном, которой будет возведен в Ростокине. Новый спортобъект построят по адресу: Сельскохозяйственная улица, владение 26, сообщается на сайте мэра Москвы.
Здание четырехэтажного комплекса площадью 17,4 тыс. квадратных метров планируют оформить в современном стиле.
Посетители спорткомплекса смогут играть в хоккей, настольный теннис, заниматься сквошем, боксом, фехтованием и борьбой. В здании также разместят тренажерные залы и залы для занятия фитнесом, раздевалки и кабинеты сотрудников.
Подземную часть отведут под автостоянку и технические помещения, а на прилегающей территории разобьют газон.
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