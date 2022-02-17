РИАМО - 17 фев. Согласован проект современного спортивного комплекса с бассейном, которой будет возведен в Ростокине. Новый спортобъект построят по адресу: Сельскохозяйственная улица, владение 26, сообщается на сайте мэра Москвы.

Здание четырехэтажного комплекса площадью 17,4 тыс. квадратных метров планируют оформить в современном стиле.

«Композиция фасадов строится на чередовании светопрозрачных витражных конструкций и декоративных рельефных панелей из композита, также есть вставки под дерево. Дополнительную ритмичность зданию придают зубчатые витражные выступы на углах», - рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Посетители спорткомплекса смогут играть в хоккей, настольный теннис, заниматься сквошем, боксом, фехтованием и борьбой. В здании также разместят тренажерные залы и залы для занятия фитнесом, раздевалки и кабинеты сотрудников.

Подземную часть отведут под автостоянку и технические помещения, а на прилегающей территории разобьют газон.