РИАМО – 17 фев. В АО «Воскресенские минеральные удобрения» подвели итоги работы в сфере экологической безопасности в 2021 году. На природоохранную деятельность было направлено 463 млн рублей, сообщает пресс-служба предприятия.

Компания неизменно заботится об уменьшении негативного влияния на окружающую среду. В цехах АО «ВМУ» регулярно проводят обновление и модернизацию оборудования, совершенствуют технологические процессы.

Так, в цехе ЭФК-3 для поддержания выбросов на достигнутом уровне приобрели и установили вентилятор для агрессивных сред ВНЖ, заменили изношенный коллектор слива с вакуумно-выпарных систем, отремонтировали лотки сбора проливов.

В цехе аммофоса №2 выполнили ремонт форсунок в абсорберах, поменяли рукава и фильтрующие картриджи, поставили второй ярус орошения в абсорбере. Эти действия позволят обеспечить эффективную работу пылеулавливающих установок.

В цехе контактной серной кислоты для сохранения выбросов на достигнутом уровне заменили катализатор BASF в контактном аппарате СК-48. Кроме того, в цехе поменяли ионообменные смолы. Благодаря этому будет сокращен объем сточных вод. Для этого в цехе ТЭС также поменяли дренажный трубопровод фильтровального зала.

В цехе НиОПСВ, который обеспечивает очистку промышленных и сточных вод из Воскресенска и Егорьевска, сделали капитальный ремонт турбогазодувок и аэротенка с заменой аэратора для увеличения эффективности задержания загрязнений.

На территории цеха водоснабжения и канализации провели важные работы по уменьшению объемов сточных вод. В ЦВиК отремонтировали трубопроводы речной воды, поменяли часть трубопровода хозяйственно-бытовой канализации. Для цеха купили специальные реагенты, с помощью которых сделали обработку ВОЦ №1 и №6.

Весной и летом 2021 года провели очередные этапы рекультивации полигона №2 «Лопатинский» с использованием почвогрунта, который был получен в цехе НиОПСВ. Специалисты предприятия регулярно проводили мониторинг, очистку и промывку скважин вокруг объекта, вели детальное наблюдение за устойчивостью откосов и состоянием зеленых насаждений в районе полигона, проводили необходимые геомеханические и геодезические исследования.

АО «ВМУ» регулярно контролировало состояние атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны предприятия. В этой зоне в прошлом году не было зафиксировано превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

В рамках программы «Уралхим» – образование и наука» предприятие поддержало проведение образовательных мероприятий, которые были направлены на повышение экологической грамотности населения. В 2021 году работники отдела экологического надзора проводили в учебных заведениях Воскресенска открытые уроки. На них детям рассказывали о природоохранной деятельности АО «ВМУ», знакомили с мероприятиями в сфере охраны окружающей среды, проводили викторины на знание окружающего мира, законов экологии и природы родного края. ​