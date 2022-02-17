РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 фев. Пробка протяженностью более 6 км образовалась на Щелковском шоссе в Балашихе в четверг утром, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Согласно данным сервиса, движение затруднено в Балашихе в сторону Москвы от 25 км Щелковского шоссе до улицы Хвойной.

Движение также затруднено в сторону Москвы на шоссе Энтузиастов от поворота на Леоновское шоссе до микрорайона Новое Измайлово.

Заторы в сторону Москвы образовались на Носовихинском шоссе от поворота на Керамическую улицу до реки Чечеры и в сторону области от Карьерной улицы до Кучинского тоннеля, на Леоновском шоссе от поворота на Виноградную улицу до станции Кучино и на Восточном шоссе от станции Черное до станции Заря.

Постоять придется и на улицах Центральная, Почтовая, Советская, Школьная.