РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 фев. Десять юных жителей Люберец в торжественной обстановке получили первые паспорта гражданина РФ, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

«10 люберецких юношей и девушек получили сегодня паспорта гражданина РФ и поздравительные адреса губернатора Московской области Андрея Воробьева», - сказал глава Люберец Владимир Ружицкий.

По его словам, это первое торжественное вручение паспортов в текущем году, оно прошло в картинной галерее.

«От всей души поздравляю ребят! Открывается новая страница вашей жизни. С этого дня вам предстоит научиться самим принимать решения, по-новому оценивать свои поступки, стать более ответственными и серьезными. Искренне желаю вам успехов на выбранном пути! Учитесь, открывайте новые горизонты, пусть ваша жизнь будет активной и насыщенной», - отметил Ружицкий.