РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 фев. Рабочие, занятые в строительстве областной детской больницы в подмосковном Красногорске, трудятся в 3 смены, сообщил глава округа Дмитрий Волков.

«Строительство детской областной больницы – проект, который реализуется за счет средств федерального и регионального бюджетов, для нас это зона особой ответственности – ход строительства контролируем регулярно», – написал Волков в своем Instagram-аккаунте.

По его словам, работы ведутся в 3 смены силами 142 рабочих и 35 единиц техники. Сейчас выполняется устройство шпунтового ограждения котлована и его разработка с замещением техногенного грунта, а также бетонирование фундаментной плиты.

Глава муниципалитета подчеркнул, что госпиталь, который строят по президентскому проекту «Здравоохранение», является уникальным и очень востребованным для Подмосковья – там будут лечить заболевания, которыми сейчас занимаются только в столичных медучреждениях, а наличие вертолетной площадки позволит оказывать экстренную помощь. Клиника будет оснащена современным оборудованием, в частности, системой 3D-навигации для сложных операций.