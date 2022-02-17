РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 фев. В Инженерно-технологическом лицее Люберец выбрали лучшего учителя и лучшего воспитателя на конкурсе «Педагог года – 2022», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В торжественной церемонии участвовали глава городского округа Владимир Ружицкий и депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско.

«Воспитатель детского сада №53 Анастасия Ткачева и учитель истории Кадетской школы Светлана Панфилова стали победителями окружного конкурса «Педагог года – 2022», финал которого прошел сегодня в Люберцах. Десять люберчанок – умных, образованных, креативных – боролись за звание лучшего педагога и воспитателя городского округа», – сказал Ружицкий.

По его словам, в этом году в конкурсе участвовали 37 педагогов.