РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 фев. Концерт звезд отечественной эстрады, который должен был состояться 20 февраля в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, перенесли на неопределенный срок, сообщается на официальном сайте концертного зала.

«Уважаемые зрители! Концерт «О чем поют мужчины», запланированный на 20 февраля 2022 года, переносится. Дата переноса будет объявлена позже», - говорится в сообщении.

Планировалось, что традиционный для «Крокус Сити Холла» концерт будет приурочен ко Дню защитника Отечества и Международному женскому дню. Известные отечественные исполнители и исполнительницы должны были поменяться песнями, тем самым вдохнув в них новое звучание.

О причинах переноса концерта не сообщается. Подробности можно уточнить по телефону: 8(499)550-00-55.