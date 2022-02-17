РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 фев. Концерт звезд отечественной эстрады, который должен был состояться 20 февраля в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, перенесли на неопределенный срок, сообщается на официальном сайте концертного зала.
Планировалось, что традиционный для «Крокус Сити Холла» концерт будет приурочен ко Дню защитника Отечества и Международному женскому дню. Известные отечественные исполнители и исполнительницы должны были поменяться песнями, тем самым вдохнув в них новое звучание.
О причинах переноса концерта не сообщается. Подробности можно уточнить по телефону: 8(499)550-00-55.
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