РИАМО - 17 фев. На предстоящих выходных в Московском регионе ожидается сырая и ветреная погода, температура воздуха будет держаться на уровне около нуля градусов, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Ожидается неустойчивая погода, хотя атмосферное давление у нас будет расти. Но погода у нас будет преобладать облачная. В субботу ночью возможен небольшой снег. Днем – снег и мокрый снег. 20 числа также пройдут небольшие осадки», — рассказала Позднякова.

Она добавила, что температура воздуха в течение суток практически не будет меняться. В дневные и ночные часы она будет держаться на уровне около нуля градусов. В субботу и воскресенье ожидается сильный плотный юго-западный ветер. Местами его скорость составит около 12-15 м/сек.

«Я бы назвала это ветреной и довольно сырой погодой. Несмотря на то, что температура будет существенно выше климатической нормы, ощущения весеннего тепла не будет, как бывает при солнечной погоде и более низких температурах», — сказала Позднякова.

По ее словам, в воскресенье обстановка существенно не изменится. В этот день ожидается облачная и ветреная погода с осадками. Днем температура воздуха составит 0 – плюс 2 градуса, а в ночные часы – около нуля градусов.