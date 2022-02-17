РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 17 фев. Порядка 2,5 т питьевой воды, а также обогреватели, микроволновки и канцтовары передали активисты в Щелковскую областную больницу, сообщает пресс-служба Общероссийского народного фронта в Московской области.

«Наш добрый партнер – гипермаркет «Глобус» – с первых дней пандемии коронавируса помогает медикам – это и вода, и различные бытовые принадлежности – от ручек до микроволновых печей. Глядя на это, понимаешь – вместе мы сможем победить любые невзгоды», – сказал член регионального штаба ОНФ в Московской области Алексей Фураев.

Мероприятие проходило а рамках всероссийских акции #МыВместе и #МыРядом. Также участие в акции приняли представители благотворительного фонда «Рождественская Звезда».