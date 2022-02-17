РИАМО - 17 фев. Федеральная антимонопольная служба РФ проанализирует сообщения о росте цен на отопление и проверит законность начислений. Сотрудники ведомства установят, не нарушаются ли требования антимонопольного и тарифного законодательства, сообщается на сайте ФАС РФ.

Если граждане считают, что цена в платежках завышена из-за неправильного расчета, они могут обратиться за помощью в Госжилинспекцию.

Итоговая квитанция разделена на две части: жилищные и коммунальные услуги. К жилищным относятся комплексно-восстановительные мероприятия и поддержание чистоты в доме. К коммунальным – тепло-, электро-, водо- и газоснабжение.

Размер индекса платы за коммунальные услуги определяется правительством РФ в соответствии с социальной направленностью государственной тарифной политики. Конечные тарифы за ЖКУ утверждают власти субъектов России.

В 2021 году среднее по России изменение платы граждан за коммунальные услуги с 1 июля не превысило 3,1%, а за обращение с ТКО – 1,9%. Это соответствует утвержденным кабмином РФ параметрам.