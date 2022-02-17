РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 фев. Управляющим компаниям Подольска назначили 2 млн 750 тыс. рублей штрафов за своевременно не убранные сосульки по 670 адресам, сообщает пресс-служба Госжилинспекции Московской области.

10 управляющих компаний Подольска по предписанию Госжилинспекции оперативно ликвидировали сосульки и снежные навесы с выступающих конструкций зданий по 670 адресам. В результате проверок в конце января – начале февраля организации оштрафовали за нарушение лицензионных требований при управлении МКД на общую сумму 2 млн 750 тыс. рублей.

В фокус внимания попали МКД, находящиеся в управлении организаций: ООО «Комтех», МУП «СЕЗ», МУП «ДЕЗ», МУЖРП №4, ООО «Диском Сервис», ООО «Центр ЖКУ», МУП «Водоканал», МУЖРП №1, ООО «РЭО», МУП «ЖПЭТ №2».

Основанием для массовых проверок стали многочисленные обращения граждан, инициатива общественных жилищных инспекторов и требования городской прокуратуры. С 24 января по 4 февраля жилищные инспекторы осмотрели все указанные в обращениях многоквартирные дома, выявили скопления снега и наледи на кровлях и по периметру зданий и выдали по каждому предписание устранить зафиксированные нарушения.

Возбужденные в отношении организаций административные дела по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ предусматривают финансовое наказание юридического лица с минимальным порогом в 250 тыс. рублей.

«Очевидно, что в условиях суперснежной зимы управляющие компании не уделяли должного внимания одной из основных сезонных задач – очистке домов от снега и наледи. А ведь этот вид работ входит в минимальный перечень услуг по содержанию МКД и имеет прямое отношение к безопасности жизни и здоровья людей. Такая ситуация заставила нас более жестко подойти к контролю за очисткой от снега и активировать акцию «Ледниковый период», в ходе которой в максимально сжатые сроки мы должны снять все угрозы, связанные с сосульками», – подчеркнула руководитель Госжилинспекции региона Ольга Федина.