РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 фев. На территории Подольска за неделю при катании с горок получил травмы один ребенок, сообщается в группе «Подольское ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

Продолжается патрулирование мест традиционного массового катания населения с горок в районах выезда пожарно-спасательных подразделений №№214 и 309 Подольского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас». Патрулирование проводят с целью повышения безопасности жителей Ленинского городского округа, Домодедова и Подольска.

За прошедшую неделю в поле зрения спасателей в Подольске попала горка на улице Чехова, д. 8, где пострадал один ребенок.

Общее количество пострадавших среди отдыхающих на горках в районе ответственности Подольского территориального управления за отчетный период – трое детей и двое взрослых.

Продолжается раздача населению листовок с профилактическим материалом по правилам безопасного поведения при катании с горок (спусков). Жителям напоминают, что любой спуск с горы или горки ‒ место повышенной опасности.