РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 17 фев. Молодогвардейцы Щелкова провели экологическую акцию «С любовью к планете» по сбору пластиковых крышечек, сообщает пресс-служба Щелковского отделения ВПП «Единая Россия».

«Деньги, полученные от сбора пластика на территории городского округа Щелково, пойдут на благотворительную акцию «Чудо елочка». Каждый житель может принять участие в благотворительности и внести свой вклад в программу раздельного сбора мусора. Нужно начинать с себя и показать пример остальным», – сказала активист «Молодой Гвардии» Вероника Кашина.

Контейнеры для сбора крышечек расположены в Щелковском городском парке. Поддержать начинание может каждый житель. Ничего сложного не требуется – надо кинуть крышку от пластиковой бутылки в контейнер. Это пусть и небольшой, но вклад в раздельный сбор отходов, а еще – участие в благотворительности, потому что все средства, полученные после сдачи крышечек, пойдут на подарки для детей с ограниченными возможностями.