РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 фев. Сотрудники 307-й и 337-й пожарно-спасательных частей Ногинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас», расположенных в Балашихе, 16 февраля прошли аттестацию на право проведения аварийно-спасательных работ, сообщается на странице теруправления в соцсети «ВКонтакте».

Основной целью аттестации стало определение готовности пожарных частей к осуществлению деятельности в качестве аварийно-спасательных формирований.

По словам секретаря комиссии по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований региона, начальника управления профессиональной подготовки и аттестации ГКУ МО «Мособлпожспас» Александра Кангина, в ходе работы в подразделениях проверялись состояние пожарной и спасательной техники и пожарно-технического инструмента, оборудования и аварийно-спасательного инструмента, организация профессиональной подготовки и ведение технической документации.

В практической части проверки осуществлялся выезд дежурных караулов по сигналу тревоги. Огнеборцы показывали свои знания и умения в боевом развертывании отделения на автоцистерне, поиску людей в задымленном помещении и оказанию первой помощи пострадавшим.

«Личный состав подразделений хорошо подготовился к проверке и, показав неплохие результаты, справился с поставленными задачами. Подразделения готовы к проведению аварийно-спасательных работ», - заключил Кангин.