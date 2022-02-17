РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 фев. Специалисты Главного архивного управления Московской области проведут прием граждан на базе общественной приемной в Подольске 21 февраля, сообщается на сайте администрации округа.

21 февраля на базе общественной приемной исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления городского округа Подольск состоится очередной прием граждан. В соответствии с утвержденным руководителем администрации губернатора региона графиком в этот день прием граждан проведут уполномоченные сотрудники Главного архивного управления Подмосковья.

Прием будет проводиться с 10:00 до 13:00 в режиме видеоконференцсвязи по адресу: улица Кирова, 4 (1-й этаж, вход со стороны концертного зала). Узнать подробности можно по телефону: 8(496)755-57-00.