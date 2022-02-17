В предстоящие выходные пройдет сразу несколько интересных концертов: на сцене выступят Элджей, Алена Свиридова и комик Роман Косицын. Москвичи и гости столицы смогут посетить спортивные мероприятия: «Матч Всех Звезд Единой Лиги ВТБ» по баскетболу и «Гран-при Москва 2022» по художественной гимнастике. В кинотеатрах выйдут драма «Одиннадцать молчаливых мужчин» и триллер «Жажда золота». Об этих и других событиях, которые пройдут с 18 по 20 февраля в столице, читайте в гиде РИАМО.

КОНЦЕРТЫ

Элджей

В пятницу в баре Рара выступит российский хип-хоп исполнитель Элджей. Артист исполнит хиты «Чупа Чупс» и «Дом Периньон», а также новые треки. Концерт будет в клубном формате, исполнитель выйдет на сцену не ранее 23:00. Билеты можно приобрести на сайте «Яндекс.Афиша».

Где: г. Москва, ул. 1-я Брестская, д. 2, стр. 3, бар Рара

Когда: 18 февраля в 20:00

Стоимость: от 2 700 рублей

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Sound Up: Love.Epilogue

сайт "Яндекс.Афиша"

В пятницу в Музее Москвы откроется фестиваль новой музыки Sound Up. В рамках мероприятия состоится мультижанровый перформанс Love.Epilogue на стихи и радиовыступления гения модернистской поэзии Эзры Паунда. Его авторы – лауреаты «Золотой маски» Алексей Сысоев (композитор) и Вера Мартынов (художник и режиссер). Билеты доступны для покупки по ссылке.

Где: г. Москва, Зубовский бул., д. 2, Музей Москвы

Когда: 18 февраля в 19:00 и 21:00

Стоимость: 3 500 рублей

«Хлеб»

официальная страница группы "Хлеб" в соцсети "Вконтакте"

В пятницу в клубе Gipsy состоится концерт группы «Хлеб». Коллектив исполняет комедийный рэп и известен треками «Шашлындос» и «Ферма». Мероприятие клубного формата начнется в 23:00, группа выйдет на сцену не ранее 02:00. При этом выступление артиста будет не единственным элементом ночной программы. Билеты можно купить на сайте площадки.

Где: г. Москва, Болотная наб., д. 3/4, стр. 2, клуб Gipsy

Когда: 18 февраля в 23:00

Стоимость: от 1 600 рублей

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Александр Иванов и «Рондо»

страница "Александр Иванов & Рондо" в соцсети "Вконтакте"

В «Крокус Сити Холле» в субботу состоится юбилейный концерт Александра Иванова и группы «Рондо» под названием «6:0». Коллектив отметит свое шестидесятилетие на сцене. Григорий Лепс, Владимир Пресняков, Владимир Кузьмин и другие российские звезды станут приглашенными гостями. Билеты можно купить на сайте площадки.

Где: Московская обл., г. Красногорск, ул. Международная, д. 20, «Крокус Сити Холл»

Когда: 19 февраля в 20:00

Стоимость: от 2 000 рублей

Алена Свиридова

Instagram-аккаунт Алены Свиридовой

Алена Свиридова выступит в субботу в «Мумий Тролль MusicBar». Певица, известная треками «Я слишком много знаю», «Бедная овечка» и «Розовый фламинго», в настоящее время делает упор на акустическое звучание с элементами джаза. Входной билет на мероприятие можно купить по ссылке.

Где: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 15, клуб «Мумий Тролль Music Bar»

Когда: 19 февраля в 20:00

Стоимость: 2 000 рублей

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СПЕКТАКЛИ

«Всем кого касается»

сайт театра Сатирикон

Спектакль по современной пьесе Даны Сидерос расскажет о весьма распространенном явлении в школах – травле подростков. Эту тему поднимут в необычном формате – постановке будет присуща метафоричность и иносказательность. На сцене поговорят об этой проблеме и выведут правду на новый уровень. Мероприятие пройдет в формате Covid-free. Билеты доступны по ссылке.

Где: г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 2, Планета КВН

Когда: 18 февраля в 19:00

Стоимость: от 500 рублей

«Демон»

В основе сюжета – поэма Лермонтова о том, как «печальный демон» полюбил княжну. Эту историю покажут на сцене без единого слова – чувства будут передаваться зрителю через музыку и оригинальную хореографию. Билеты можно купить на сайте театра. Для посещения понадобится QR-код или ПЦР-тест.

Где: г. Москва, ул. Тверская, д. 5/6, Театр им. Ермоловой

Когда: 20 февраля в 19:00

Стоимость: от 1 400 рублей

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«Двое и море»

Лирическая комедия по мотивам пьесы Эмилио Карбальидо расскажет историю двух людей, чьи судьбы переплелись странным образом. Сначала они вступают в конфликт друг с другом, но вскоре становятся близкими людьми. Главные роли исполнят Георгий Дронов и Елена Бирюкова. Мероприятие пройдет в формате Covid-free. Билеты на спектакль можно купить на сайте театра.

Где: г. Москва, Спартаковская пл., д. 9/1, театр «Модерн»

Когда: 18 февраля в 19:00

Стоимость: от 1 500 рублей

STAND UP

Роман Косицын

Instagram-аккаунт Романf Косицынf

На сцене CoinEventHall в воскресенье выступит комик, участник шоу «Stand Up на ТНТ», «Открытый микрофон» и «Убойная лига» Роман Косицын. Сольный концерт состоится в CoinEventHall. Билеты доступны для покупки на «Яндекс.Афише».

Где: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 71/5, стр. 2, концертный зал Coin Event Hall

Когда: 20 февраля в 19:00

Стоимость: от 600 рублей

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Stand-up Show in English

страница StandUp Store Moscow в соцсети "Facebook"

В субботу состоится знаковое событие – стендап-шоу на английском языке. Выступать перед зрителями будет Иван Явиц – оригинальный и смешной комик, который шутит о своей семье и работе. Стендап на английском особенно хорошо удается Ивану, ведь он – преподаватель этого языка. Выходной билет можно приобрести на сайте концертной площадки.

Где: г. Москва, ул. Петровка, д. 21, клуб StandUp Store Moscow

Когда: 19 февраля в 16:00

Стоимость: 750 рублей

СПОРТ

«Матч всех звезд 2022»

В воскресенье на площадке «ВТБ Арена» состоится главное баскетбольное событие 2022 года – матч всех звезд Единой Лиги ВТБ. Сборная звезд России сыграет против сборной звезд мира. Ведущими матча станут известные комики Нурлан Сабуров и Евгений Чебатков. Билеты можно купить по ссылке. Для посещения понадобится QR-код или ПЦР-тест.

Где: г. Москва, Ленинградский просп., д. 36, «ВТБ Арена»

Когда: 20 февраля в 16:00

Стоимость: от 1 200 рублей

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«Гран-при Москва 2022»

В «Гран-при Москва 2022» традиционно примут участие лидеры сборной России и гимнастики из 20 стран. Это соревнование станет первым значительным международным стартом сезона 2022. В пятницу спортсмены покажут индивидуальную программу с обручами и мячами, а в субботу – с лентами и булавами. Билеты еще в продаже по ссылке.

Где: г. Москва, ул. Лужники, д. 24, стр. 24, Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой

Когда: 18 и 19 февраля в 14:00

Стоимость: от 500 рублей

КИНОПРЕМЬЕРЫ

Драма «Одиннадцать молчаливых мужчин»

На российские экраны выходит спортивная драма Алексея Пиманова «Одиннадцать молчаливых мужчин». Именно так британские журналисты окрестили футбольную команду из СССР. Зрителей ждет увлекательная история о футбольном матче с Великобританией, прошедшем в 1945 году.

В ролях: Роман Курицын, Макар Запорожский, Павел Трубинер и другие.

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Триллер «Жажда золота»

В фильме покажут постапокалиптический мир недалекого будущего. По сюжету два незнакомца находят золото на заброшенном прииске – один из них отправляется за техникой, чтобы достать сокровище, а второй остается караулить его. Последнего ждут серьезные испытания – надвигается песчаная буря, вокруг снуют дикие животные и опасные путники, а напарник не выходит на связь.

В ролях: Зак Эфрон, Сьюзи Портер и Энтони Хэйес.

Драма «Камон Камон»

Прекрасно снятая артхаусная картина режиссера Майка Миллса. В фильме расскажут историю радиожурналиста Джонни, который отправляется с племянником в поездку по Америке. Это путешествие навсегда изменит их.

В ролях: Хоакин Феникс, Габи Хоффманн, Вуди Норман и другие.

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