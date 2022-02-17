РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 фев. Автоматизированную систему центрального оповещения и комплексную систему экстренного оповещения населения в Люберцах проверят 2 марта, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

«2 марта с 10:20 до 12:00 будет проводиться комплексная техническая проверка готовности региональной автоматизированной системы центрального оповещения (РАСЦО), комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН) и муниципальных автоматизированных систем централизованного оповещения Московской области. Проверка проводится на основании плана-графика проверок готовности систем оповещения Московской области на 2022 год», - сказал директор МУ «ЕДДС 112» Люберец Виталий Богданов.

Он добавил, что по сетям проводного и эфирного вещания в городском округе Люберцы будут переданы краткие речевые сообщения о начале и окончании комплексной технической проверки. Также включат электросирены и громкоговорящие установки в режиме непрерывного звучания, означающего «Внимание всем».

По этому сигналу жителям необходимо включить радио и телевизионные приемники (канал «360» или «ЛРТ») для прослушивания экстренного сообщения.