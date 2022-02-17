РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 фев. Хирурги Московского областного онкологического диспансера (МООД) в Балашихе впервые в своей практике провели юной пациентке лапароскопическую операцию, у ребенка обнаружили опухоль правого надпочечника размером около 3 см, сообщается на странице медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

Опухоль правого надпочечника у 5-летней девочки обнаружил в ходе ультразвукового исследования органов брюшной полости врач поликлиники по месту жительства, пытаясь определить причину болей в животе у ребенка. Новообразование не было связано с болями в животе и никак себя не проявляло, но в будущем могло повести себя непредсказуемо.

С учетом небольшого размера опухоли – около 3 см – онкоконсилиум диспансера принял решение удалить ее вместе с правым надпочечником лапароскопическим методом.

По словам детского хирурга МООД Владимира Стрыкова, новообразование было похоже на врожденную нейрогенную опухоль, которая достаточно часто поражает надпочечники у детей.

«На тот момент мы не могли подтвердить степень ее злокачественности. Дело в том, что у злокачественной нейрогенной опухоли – нейробластомы – есть одна важная особенность: в отдельных случаях она может перерождаться в доброкачественную», – сказал Стрыков.

Он добавил, что в пользу нейробластомы говорили и обнаруженные в правой доле печени 2 небольших очаговых образования по типу гемангиом: именно так ведут себя метастазы опухоли, когда превращаются в доброкачественный процесс.

Команда хирургов провела ребенку запланированную операцию по радикальному удалению опухоли. Результатами миниинвазивного вмешательства и последующими исследованиями хирурги и онкологи удовлетворены. Гистологическое заключение показало ганглионейробластому – нейрогенное новообразование, которое находится в промежуточном положении между злокачественной нейробластомой и доброкачественной опухолью.

По результатам проведенной MIBG-сцинтиграфии у пациентки не обнаружили отдаленных метастазов. Также материал опухоли прошел цитогенетическое исследование на выявление неблагоприятных мутаций.

По словам Владимира Стрыкова, на сегодняшний день ребенок практически здоров и останется под наблюдением врача-онколога.