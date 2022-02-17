РИАМО (КОРОЛЕВ) - 17 фев. В магазине Королева убрали просроченную продукцию после проверки, сообщила «РИАМО в Королеве» председатель Общественной палаты округа Ольга Корнеева.
В Королеве продолжаются рейды по проверке соблюдения санитарных мер, направленных на противодействие распространения новой коронавирусной инфекции в крупных торговых центрах и сетевых магазинах. Представители городской администрации, депутаты и члены Общественной палаты проверили магазин «Перекресток» на улице Калининградской, 5.
При проверке было обнаружено молоко с истекшим сроком годности. Сразу пачки молока убрали с полок магазина.
В зале сотрудники магазина находятся в масках, при входе установлены диспенсеры с дезсредством для посетителей и стенды с плакатами о необходимости носить маски и соблюдать дистанцию, в залах нанесена дистанционная разметка в 1,5 м.
В магазине проводится санитарно-гигиеническая обработка залов, имеются и заполнены журналы контроля температуры тела сотрудников и санитарной обработки помещений.
Много покупателей в магазине находятся без СИЗ, на кассах не соблюдается социальная дистанция.
По результатам проверки составлен акт, мониторинг будет продолжен.
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