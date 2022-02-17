РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 фев. Свыше 182 кубометров новогодних елок сдали на переработку жители подмосковного Красногорска в рамках областной экологической акции, проходившей с 15 января по 15 февраля, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Жители округа могли сдать новогодние ели на официальных специализированных пунктах сбора, которых в городском округе было 2.

После приема весь объем собранных елей напрямую отправляется на вторичную переработку. Деревья перерабатывают в щепу в специальных дробилках: часть используют для компоста и производства почвогрунта, который применяется в рамках областных акций «Посади свое дерево» и «Лес Победы».

Основными целями акции являются увеличение объема переработки вторсырья и правильная утилизация новогодних елей. Кроме того, жители таким образом могли комфортно утилизировать крупногабаритные отходы, а на контейнерных площадках многоквартирных домов поддерживался порядок.

Всего в Московской области было открыто 224 специальных брендированных пункта приема елей.