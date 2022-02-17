РИАМО - 17 фев. Передача муниципалитетам Московской области полномочий по организации сбора отходов в лесах позволяет более оперативно проводить эту работу. До этого работы выполнялись одним подрядчиком в разных городских округах, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.

С 1 января 2022 года органы местного самоуправления муниципальных образований наделены правом осуществлять сбор отходов на участках, входящих в состав земель лесного фонда, не предоставленных физическим и юридическим лицам.

«Чистота в лесах – одна из приоритетных задач области. Для оперативного реагирования и сокращения сроков уборки лесных массивов мы изменили механизм – передали эти полномочия муниципальным образованиям, которым из областного бюджета будут предоставляться субвенции по ликвидации мусора с территории земель лесного фонда», - рассказал заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Председатель комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов добавил, что считает такое решение своевременным. Он отметил, что формат, когда только один подрядчик выполнял работы по уборке, переходя из одного муниципалитета в другой, останется в прошлом.

По его словам, теперь навалы мусора будут ликвидировать одновременно во всех муниципальных образованиях, где есть земли, входящие в состав лесного фонда. Таким образом, работы будут проводиться быстрее.