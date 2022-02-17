РИАМО - 17 фев. Профессор Тим Спектор из организации ZOE Covid Symptom Study рассказал, что боль и вздутие в животе, тошнота, рвота, диарея и изжога могут быть «скрытыми» симптомами заражения омикрон-штаммом Covid-19, сообщает Федеральное агентство новостей.

В интервью The Sun Спектор отметил, что иногда пациенты не подозревают, что заражены, и данные симптомы могут говорить о наличии инфекции.

По словам эксперта, омикрон оседает не в носу, а в кишечнике. Люди, которые заразились омикроном, могут страдать только от желудочно-кишечных проблем.

Спектор рекомендовал при появлении диареи, изжоги, вздутия в животе и других симптомов сделать тест на наличие коронавируса.

Ранее вирусолог, профессор центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что нельзя исключать появления новых штаммов коронавируса, но вероятность небольшая.