РИАМО - 17 фев. В четверг в столице ожидаются усиление ветра, снег и дождь. Жителям и гостям Москвы рекомендуется воздержаться от пребывания на улице в непогоду, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Скорость ветра в течение дня будет достигать 20 м/с. Также ожидаются дождь и выпадение мокрого снега. Температура воздуха поднимется до плюс 3 градусов.

Пешеходам не рекомендуется находиться на улице во время ухудшения погодных условий и укрываться под деревьями.

Автомобилистов призывают парковать авто вдали от деревьев и шатких конструкций, а также строго соблюдать ПДД, скоростной режим и дистанцию от впереди едущих машин.

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