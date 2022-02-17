РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 фев. Утром в четверг на Волоколамском шоссе в подмосковном Красногорске образовалась пробка протяженностью более 5 километров, по данным сервиса «Яндекс.Карты».

В сторону Москвы движение затруднено в районе поворота на станцию МЦД-2 Нахабино. Далее - от поворота в Изумрудные холмы до Яблоневого сквера. Этот участок протяженностью более 5 км обозначен на карте красным и желтым цветами.

Серьезные заторы образовались также на выездах на Волоколамское шоссе с улиц Речной и Народного ополчения, Успенской, Вилора Трифонова. На улицах Карбышева и Маяковского ситуация лучше.

В сторону области автомобилисты теряют время на участке от ТЦ «Солнечный рай» до остановки «Госпиталь».

Напряженная дорожная ситуация сохраняется при выезде из округа через поселок Нахабино. Пробки образовались на эстакаде и на всех выездах из микрорайона Новый городок.