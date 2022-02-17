РИАМО - 17 фев. Из-за прогнозируемого сильного ветра организаторы приняли решение перенести женский биатлонный масс-старт на Олимпийских играх в Пекине. Соревнования пройдут раньше запланированного срока, сообщает Газета.ru.

Изначально гонка должна была стартовать в 12:00 (по московскому времени) 19 февраля. После корректировки старт назначили на 10:00 18 февраля.

Россию в биатлонном масс-старте представят Ирина Казакевич, Кристина Резцова и Ульяна Нигматуллина.

Ранее женская сборная России по биатлону завоевала серебро в эстафете. Спортсменки Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина уступили только биатлонисткам из Швеции.