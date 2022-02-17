РИАМО - 17 фев. Неблагоприятные погодные условия стали причиной переноса женского биатлонного масс-старта на Олимпийских играх в Пекине на более ранний срок, сообщает Газета.ru.

Корректировки в расписание соревнований внесли из-за прогнозируемого сильного ветра.

Первоначально старт гонки был запланирован на 12:00 (по Москве) 19 февраля, теперь начало соревнований назначено на 10:00 18 февраля.

От сборной России на биатлонном масс-старте выступят Ирина Казакевич, Кристина Резцова и Ульяна Нигматуллина.

У российских биатлонисток уже есть медали за 2 место в эстафете. Тогда спортсменок Ирину Казакевич, Кристину Резцову, Светлану Миронову и Ульяну Никматуллину удалось обойти только шведкам.