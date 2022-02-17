РИАМО - 17 фев. В столице планируют доработать систему мониторинга криминогенной обстановки и общественной безопасности. Так, планируется создать мобильное приложение «Сводка», которое позволит властям Москвы в режиме онлайн получать сведения об уровне криминогенной обстановки, пишет газета «Коммерсант».

Соответствующий контракт был ранее заключен между ГКУ «Информационный город» (подведомственное учреждение департамента информационных технологий столицы) и ООО «КАМА Технологии». Сумма контракта составила 158 млн рублей. Работы нужно провести за полгода.

Приложение «Сводка» будет использовать сведения из 2ГИС и «Яндекс.Карт». Это позволит следить за происшествиями на карте. Кроме того, инциденты можно будет ранжировать по разным параметрам. Подразумевается, что система будет собирать сведения из «Яндекс Wordstat» - это сервис для оценки интереса пользователей к тематикам и для подбора ключевых слов для рекламодателей. Планируется также использовать данные из аналогичной системы Google Trends.

Эксперты считают, что не стоит опасаться того, что власти будут использовать персональные данные о запросах конкретных пользователей, так как такие системы «Яндекса» и Google собирают обезличенную информацию. Гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян считает, что с помощью информации этих систем можно придумать модель, в которой будут отслеживаться определенные типы запросов, а правоохранительные органы смогут на них реагировать.

Система мониторинга криминогенной обстановки была создана в столице в 2016 году. Цель системы – анализ и прогнозирование в сфере обеспечения безопасности. Система также позволяет рассматривать уведомления о проведении публичных мероприятий, которые поступают властям Москвы.