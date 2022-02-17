РИАМО - 17 фев. Начиная с 2020 года, более 20 тыс. москвичей подали документы на оформление биометрических заграничных паспортов, используя криптобиокабины в центрах «Мои документы», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Криптобиокабины установлены в 96 центрах «Мои документы». С начала этого года услугой чаще всего пользовались в офисах Южного Бутова, поселения Московский и флагмане ЮАО.

Для получения услуги необходимо явиться в центр и воспользоваться криптобиокабиной. С ее помощью можно сдать отпечатки пальцев, биометрические данные и сделать фото на новое удостоверение личности. Программное оборудование самостоятельно передаст данные в МВД.

Жители столицы могут получить готовый документ спустя месяц после подачи заявления. Гости Москвы, а также лица, имеющие регистрацию по месту пребывания, – через 3 месяца. Государственная пошлина для жителей старше 14 лет составляет 5 тыс. рублей, а для детей моложе 14 лет – 2,5 тыс. рублей.

Ранее для получения заграничного паспорта было необходимо обращаться в отделы МВД по вопросам миграции. Сделать это можно было только в рабочие часы сотрудников и по предварительной записи.