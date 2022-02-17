РИАМО - 17 фев. В Красносельском и Мещанском районах столицы планируется заменить более 2,5 км трамвайных путей. Проектная документация на проведение капремонта уже согласована, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Проектом запланирована укладка трамвайного пути шпально-щебеночной и блочной конструкций. При этом положение путей в плане останется без изменений», — рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Согласно планам специалистов, новые трамвайные пути будут уложены от Делегатской улицы до пересечения с улицей Дурова. Работы проведут на путях от дома №33, корпуса 1 на проспекте Мира до Протопоповского переулка (дом №40), в этот участок войдут криволинейные места поворота на Каланчевскую улицу. Заменят пути и на участке от дома №49 на улице Дурова до улицы Гиляровского.

В ходе проведения капитального ремонта трамвайных путей в каждую сторону будет сохраняться проезд шириной не менее 3,5 м. При этом, на участках, где будут проходить работы, скорость движения транспорта ограничат до 40 км/ч. Остановка будет запрещена.

Для обозначения дорожных работ на участках нанесут временную разметку и установят дорожные знаки. Специалисты будут проводить работы по временному уширению в ночное время с 01:30 до 05:30, занимая не более 1 метра проезжей части.