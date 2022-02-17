РИАМО - 17 фев. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что новые санкции против России могут негативно повлиять на западные страны. Однако разработка таких санкций все же ведется, сообщает Федеральное агентство новостей.

Джанет Йеллен подтвердила позицию президента США Джо Байдена. Он ранее отметил, что санкции в отношении России могут ударить по США. Например, привести к росту цен на энергоносители.

Несмотря на возможные последствия, разработка санкций продолжается. Они могут затронуть и физических лиц, и компании.

В начале года Минфин США уже вводил санкции в отношении 4 граждан России, которых сочли причастными к дестабилизации ситуации на Украине.