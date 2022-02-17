РИАМО - 17 фев. Доктор исторических наук Валерий Соловей и его сын задержаны в столице и доставлены на допрос. Ранее у политолога в доме прошли обыски, пишет газета «Известия».

После завершения допроса Соловей отказался комментироваться ситуацию.

По данным СМИ, политолог в качестве свидетеля фигурирует в уголовном деле, возбужденном по части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Задержание Соловья связывают с поддержкой, которую он оказывал Telegram-каналу «Генерал СВР», где публиковались материалы, направленные на разжигание ненависти к органам власти страны.

В сентябре 2020 года политолога задержали на несогласованном митинге в Москве. В декабре того же года он получил 10 суток ареста за организацию несанкционированной акции в Санкт-Петербурге.