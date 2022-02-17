РИАМО - 17 фев. В 2022 году в жилых домах Юго-Восточного административного округа столицы заменят 391 лифт, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В жилом доме в районе Выхино-Жулебино обновят больше всего лифтов – 22. В здании 27 этажей и 9 подъездов. Его построили в 1997 году по индивидуальному проекту.

Самое старое здание, в котором заменят лифт, находится в Рязанском районе столицы. Это кирпичный 6-этажный жилой дом, построенный в 1941 году.

В Юго-Восточном административном округе столицы планируется заменить больше всего лифтов в городе. Второе место занимает Южный округ, где обновят 351 подъемный механизм. Далее следует Юго-Западный округ, там заменят 315 лифтов.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, за 2022 год в городе планируют обновить более 2,2 тыс. лифтов.