РИАМО - 17 фев. В столице 17 февраля ожидаются сильные порывы ветра и осадки. К утру 18 февраля может выпасть более 15% месячной нормы осадков, сообщается на сайте «Метеовести».

17 февраля температура в городе повысится до плюс 3 градусов. В течение дня ветер будет усиливаться, и самые сильные порывы ветра до 17-19 м/с ожидаются в ночь на 18 февраля. Затем погода улучшится, но ненадолго.

На выходных в центр страны придет новый облачный вихрь, осадки усилятся, а температура поднимется еще выше, ожидается до плюс 4 градусов. В начале следующей недели температура немного опустится, но оттепели сохранятся.

Весенняя погода в центре России сохранится до конца февраля. Облачные вихри будут перемещаться в основном на севере, поэтому в средней полосе в оставшиеся дни февраля интенсивных осадков не ожидается.