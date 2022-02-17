РИАМО - 17 фев. В вечернее время в четверг на улицах столицы прогнозируют пробки в 7-8 баллов из 10 возможных. Утром ситуация на городских дорогах оценивается в 3 балла, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Причиной пробок могут стать мелкие дорожные аварии, гололедица и строительные работы. Ограничения из-за строительных работ введены на 85 и 90 км Московской кольцевой автодороги, проспекте Мира, Рижской и Лужнецкой эстакадах и Волгоградском проспекте.

Сложнее всего в час пик будет проехать в центре, по Садовому кольцу, Третьему транспортному кольцу и МКАД.

По центру города рекомендуется передвигаться на метро. Выезжать из города лучше всего по вылетным магистралям, где есть выделенные полосы, — на такси или наземном транспорте. От поездок на личных авто рекомендуется отказаться.