РИАМО - 17 фев. В Подмосковье и столице объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильных порывов ветра до 20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

В столице предупреждение объявлено с 09:00 17 февраля до 00:00 18 февраля, в Подмосковье – до 00:00 18 февраля.

Такой же уровень погодной опасности объявили на всей территории Центрального федерального округа.

17 февраля в Подмосковье и столице будет облачно с прояснениями, максимальная температура составит плюс 4 градуса. Влияние на погоду будет оказывать периферия циклона: в первой половине дня усилится ветер, а во второй половине дня начнутся снег и дождь.