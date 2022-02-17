РИАМО - 17 фев. В столице проводится дополнительное исследование иммуногенности вакцины «Спутник V» через год после ввода первого компонента. У всех участников сохранился достаточно высокий уровень антител, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В исследованиях приняли участие 3 тыс. человек, вакцинировавшихся (не плацебо) в числе первых в рамках клинических испытаний препарата. У 80% добровольцев уровень антител оказался выше 200 BAU.

«Первые результаты анализа уровня антител показывают наличие достаточно высокого уровня специфических антител IgG к S-белку коронавируса у всех вакцинированных добровольцев после вакцинации на момент проведения дополнительного исследования», — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что в настоящее время имеются результаты более чем по 1,3 тыс. участникам из 3 тыс. — 44%.

Для проверки способности организма производить антитела для борьбы с вирусом участникам предложили сдать кровь.