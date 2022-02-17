РИАМО - 17 фев. С 7 по 11 февраля комитет по конкурентной политике Московской области опубликовал 18 закупок в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщили РИАМО в пресс-службе ведомства.

В частности, объявлена закупка работ по разработке проектной документации и капремонту школы №13 в г. Жуковский, а также закупка на подготовку проекта и капитального ремонта школы в г.о. Молодежный.

Также объявлена закупка на выполнение работ по капремонту детского сада №12 в поселке Октябрьский г. о. Люберцы и закупка на ремонт детсада в г. Фрязино. Кроме того, объявлена закупка на разработку проектной документации и на капремонт детского сада комбинированного вида №5 в г. Фрязино.

Кроме того, нужен подрядчик для капремонта здания красногорской городской больницы № 1, роддом. Одна закупка опубликована на оснащение кабинета для проведения флюорографии.

Кроме того, в инфосистеме опубликованы закупки на выполнение инженерных изысканий и строительства подстанции скорой медицинской помощи в Ленинский г.о., г. Видное. Также опубликована закупка на поставку передвижного комплекса «фельдшерско-акушерский пункт с флюорографом».

Еще опубликована закупка на подготовку проектной документации и проведение капремонта корпуса лицея в Электрогорске.

Также были объявлены закупки на проектировку, капремонт или строительство различных объектов в Кашире, Ивантеевке, Солнечногорске, Реутове, Раменском, Талдоме, Орехово-Зуеве и Сергиевом Посаде.