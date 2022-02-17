РИАМО - 17 фев. Изменения в закон «О занятости населения» планирует разработать Минтруд РФ к осенней сессии Госдумы. Обновление затронет безработных и самозанятых, сообщает РБК.

Концепцию изменений ведомство презентовало на заседании рабочей группы при комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

В новом законопроекте предлагается дать четкое определение теневой занятости, обозначить ответственность и закрепить методы борьбы с ней.

Основой взаимодействия служб занятости и безработных хотят сделать индивидуальный план поиска работы. Если человек не захочет следовать ему, он может потерять пособие. Могут появиться в службах занятости и платные услуги.

В отношении самозанятых планируется регламентировать такие вопросы, как норма труда и отдыха, оплата, доступ к соцгарантиям (пенсии, пособия). Сейчас для этой категории действуют только специальные налоги.